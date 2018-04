La Centrale des lettres de gages a franchi les 50 mrd CHF d'obligations en 2017

Zurich (awp) - Les volumes d'émissions de la Centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses ont quelque peu ralenti (-7%) l'an dernier en comparaison annuelle, pour atteindre tout de même 7,7 milliards de francs. Les remboursements se sont dans le même temps contractés de 6% à 3,3 milliards, détaille lundi l'établissement zurichois dans un compte-rendu. Les onze jours d'émission ont donné lieu à trente transactions.Le solde de 4,4 milliards a largement suffi pour le franchissement - dès le mois de juillet - de la barre des 50 milliards de créances encourues. Le volume de prêts s'établissait fin décembre à 52,1 milliards.Le bénéfice net s'est étoffé de près d'un cinquième à 8,5 millions de francs. L'assemblée générale se verra proposer le reversement de 2,5% de cette somme sous la forme de dividende, contre 2,0% au titre de 2016.Le taux moyen pondéré par les capitaux sur les emprunts de lettres de gage s'est tassé de 20 points de base à 1,05% et celui sur les prêts s'est contracté dans une même mesure à 1,06%. La durée résiduelle pondérée sur les prêts et les emprunts a augmenté à 6,67 ans, contre 6,45 en 2015.Pour l'année en cours, quelque 4,5 milliards de francs d'emprunts parviendront à échéance et la Centrale des lettres de gages prévoit de procéder à huit émissions pour répondre aux besoins de financement des banques cantonales.jh/fr/rp(AWP / 23.04.2018 17h30)