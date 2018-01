La Chine commande 184 Airbus au dernier jour de la visite de Macron

AIRBUS GROUP

Pékin - La Chine a passé commande de 184 Airbus A320 pour 13 compagnies aériennes pour livraison 2019-2020, au prix catalogue, a annoncé mercredi la présidence française, au dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron en Chine.Cette commande, qui n'avait jamais été annoncée, porte surtout sur des modèles Neo. Il s'agit d'un groupe de commandes nouvelles, a souligné l'Elysée.Le montant de la commande n'a pas été précisé. Mais cette vente représenterait un prix catalogue total d'environ 18 milliards de dollars."C'est quelque chose qui sera totalement finalisé sous peu, mais qui m'a été confirmé par le président" chinois Xi Jinping, avait indiqué plus tôt Emmanuel Macron devant la presse à Pékin.M. Macron a également déclaré avoir évoqué l'avenir du constructeur européen avec son homologue chinois."Le président Xi m'a confirmé (...) le fait que la Chine préservera son volume de commandes dans les années à venir, et préservera la parité des parts de marché entre Airbus et Boeing. Voilà la ligne chinoise, elle a été affirmée clairement", s'est félicité le chef de l'Etat français.Airbus avait déjà conclu mardi à Pékin un protocole d'accord en vue d'augmenter sa cadence de production de l'A320 en Chine.La Chine est le deuxième marché aéronautique mondial que se disputent, quasiment à égalité, Airbus et Boeing. L'Américain estime que le pays aura besoin de 7.240 avions commerciaux sur les 20 prochaines années, tous constructeurs confondus.leb-ehl/bar/phv(©AFP / 10 janvier 2018 07h19)