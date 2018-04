La Chine se dit prête à répliquer à de nouvelles taxes américaines

BOEING

Pékin - La Chine condamne l'annonce par Washington de nouveaux droits de douane sur une liste de produits chinois et elle est prête à répliquer "dans les prochains jours", a déclaré mercredi le ministère du Commerce.Les Etats-Unis ont publié mardi une liste d'importations chinoises, d'une valeur globale de quelque 50 milliards de dollars, qu'ils projettent de soumettre à de nouvelles taxes en rétorsion "au transfert forcé de technologie américaine et de propriété intellectuelle" dont Washington accuse Pékin.En réponse, le ministère chinois du commerce a brocardé dans un communiqué "un comportement totalement infondé, typiquement unilatéraliste et protectionniste, auquel la Chine s'oppose en le condamnant fermement".La déclaration du ministère fait écho à un communiqué de l'ambassade de Chine à Washington, qui avait annoncé un peu plus tôt que Pékin recourrait à la procédure des règlements des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et prendrait "des mesures correspondantes de même ampleur et importance contre des produits américains"."Ces mesures seront annoncées dans les prochains jours", a précisé le ministère. "Nous sommes confiants dans notre capacité de réponse à quelque mesure protectionniste que ce soit de la part des Etats-Unis".Pékin a mis à exécution lundi une première menace de rétorsion aux sanctions américaines sur l'acier et l'aluminium: elle applique désormais de nouveaux droits des douanes de 15% à 25% sur une liste de 128 produits représentant quelque 3 milliards de dollars d'importations américaines par an.Mais jusqu'à présent, Pékin a pris soin de ne pas s'attaquer à des produits agricoles majeurs, comme le soja, ou à des compagnies industrielles importantes telles que le géant aéronautique Boeing, domaines qui, désormais, pourraient également être ciblés, selon le quotidien officiel Global Times.lth/bar/juf(©AFP / 04 avril 2018 02h05)