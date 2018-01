La Chine va lever son embargo sur le boeuf français "dans les six mois" (Macron)

Pékin - La Chine va complètement lever "dans les six mois" l'embargo sur la viande bovine française qu'elle imposait depuis 2001 à la suite de la crise de la vache folle, a annoncé mardi Emmanuel Macron.Les deux pays ont signé mardi un accord prévoyant "l'ouverture de l'accès de la viande bovine (au marché chinois), avec une résolution totale dans les six mois" de l'embargo actuel, a indiqué le président français, au deuxième jour de sa visite d'Etat en Chine.Cette décision, qui intervient après un premier assouplissement très partiel annoncé par les autorités communistes en mars 2017, offrira aux éleveurs un accès convoité à un immense marché chinois en plein boom."Notre viande bovine n'a actuellement aucun accès (à la Chine) pour des raisons sanitaires. Or, la consommation française de viande de boeuf baisse de 5% par an, il faut trouver de nouveaux débouchés", a insisté le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, également présent à Pékin."Cela permettra de monter les prix et de mieux rémunérer les éleveurs", a-t-il également fait valoir, insistant sur le "rééquilibrage" des échanges franco-chinois, antienne de la visite présidentielle dans le pays.Le géant asiatique est affamé de viande: le boeuf occupe une place grandissante dans les assiettes d'une classe moyenne chinoise en plein essor, et les viandes importées y connaissent un grand succès.Avec l'élévation du niveau de vie, la consommation annuelle de boeuf dans le pays s'est élevée en 2016 à quatre kilos par habitant, contre moins de trois kilos en 2005, selon l'OCDE. Et ce même si le porc représente toujours 60% de la viande consommée en Chine.(©AFP / 09 janvier 2018 12h33)