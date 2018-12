La Chine va "réduire et supprimer" les droits de douane sur l'automobile américaine (Trump)

Washington - La Chine va "réduire et supprimer" les droits de douane sur les automobiles américaines qu'elle importe, a affirmé dimanche soir Donald Trump, au lendemain d'une trêve convenue avec le président chinois Xi Jinping dans leur conflit commercial."La Chine a accepté de réduire et supprimer les droits de douane sur les voitures venues en Chine depuis les États-Unis. Actuellement ces droits de douane sont de 40%", a écrit sur Twitter le chef d'État américain.En juillet, la Chine avait abaissé à 15%, contre 25% auparavant, les droits de douanes sur les automobiles importées. Alors que le pays entrait dans un conflit commercial ouvert avec les États-Unis, Pékin y avait ajouté des droits de douane de 25% pour les modèles fabriqués aux États-Unis, portant le total à 40%.Après sa rencontre avec son homologue à l'issue d'un sommet du G20 à Buenos Aires, les deux pays avaient communiqué sur une pause à la surenchère des droits de douane, sans donner beaucoup de détails.Les Bourses en Asie étaient en hausse lundi, les investisseurs saluant l'apaisement des tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales.De retour d'Argentine, M. Trump avait vanté le compromis trouvé avec Pékin. "C'est un accord incroyable", avait-il dit à la presse à bord de l'avion présidentiel.Dimanche soir, M. Trump n'expliquait plus en détail quels droits de douane sur l'automobile seraient concernés.M. Trump réfléchit par ailleurs à une augmentation des taxes sur les véhicules importés depuis l'Union européenne, partenaire commercial avec lequel il estime la relation inéquitable.(©AFP / 03 décembre 2018 05h17)