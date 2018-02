La Comco ouvre une enquête contre des entreprises genevoises d'électricité

Berne (awp) - La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête contre des entreprises générales d'électricité dans la région genevoise et entamé des perquisitions, indique vendredi le régulateur."Il existe des indices que des entreprises actives dans la branche de l'installation et des services électriques ont passé des accords sur les prix, coordonnant leurs soumissions lors d'appels d'offres publics et privés dans la région genevoise", écrit la Comco dans un communiqué.Cette procédure est dirigée contre les entreprises suivantes: Amaudruz (succursale Vernier), Egg-Telsa, electric & IT, EL TOP, Fanac & Robas, Félix Badel & Cie, Laydevant, Lumitel, Savoy, Savoy Engineering.lk/al(AWP / 02.02.2018 09h19)