La Compagnie bancaire helvétique rachète des activités à Schroders

Genève (awp) - Le gestionnaire de fortune genevois Compagnie bancaire helvétique (CBH) reprend les activités de banque privée du groupe britannique Schroders and Co en Europe de l'Est. La finalisation de cette opération, comprenant l'intégration de l'équipe de conseil aux clients concernée, est agendée pour la fin de cette année.Les modalités financières de la transaction font l'objet d'une clause de confidentialité, écrivent les deux établissements dans un communiqué conjoint lundi. Le portefeuille d'avoirs des clients avoisinait fin juin les 700 millions de francs.La CBH assure que cette acquisition ne menacera pas sa solidité financière et souligne que son taux de fonds propres durs s'établit pour l'heure à plus de 30%.Fondé en 1975, le groupe bancaire privé du bout du lac gérait en fin d'année dernière une fortune de 8,8 milliards de francs pour le compte de ses clients. Schroders de son côté revendique près de 450 milliards de livres (589,2 milliards de francs) sous gestion.jh/vj(AWP / 30.07.2018 17h55)