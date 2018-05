La Conférence du désarmement présidée par la Syrie: une "farce" pour l'ambassadeur américain

Genève - L'accession de la Syrie à la présidence de la Conférence du désarmement de l'ONU est "une farce", a déclaré mardi l'ambassadeur des Etats-Unis pour le désarmement, qui a quitté brièvement la salle pendant le discours d'ouverture du représentant syrien."La présence de la Syrie ici est une farce (...) Il est inacceptable que (les Syriens) dirigent cet organe. Ils n'ont ni l'autorité morale, ni la crédibilité pour le faire", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur Robert Wood.Au début de la session qui se tient dans l'enceinte des Nations Unies à Genève, M. Wood s'est levé et a quitté la salle en signe de protestation pendant le discours d'ouverture du représentant syrien.L'ambassadeur est ensuite revenu pour prononcer un discours dans lequel il a annoncé que les Etats-Unis allaient tout faire pour empêcher la présidence syrienne de prendre des initiatives au cours des quatre prochaines semaines."Aujourd'hui est un jour triste et honteux dans l'histoire de cet organe", a-t-il dit devant les représentants des 65 nations membres de la Conférence du désarmement."Je vais être clair: nous ne pouvons pas permettre que ce soit 'business as usual' à la Conférence alors que la Syrie préside cet organe. Nous ne pouvons pas rester aveugles devant la présidence d'un régime qui soutient tout ce que cet organe a été conçu pour empêcher", a-t-il poursuivi.Pendant les quatre semaines de la présidence syrienne, "nous serons présents dans cette salle pour nous assurer que la Syrie ne puisse pas prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des intérêts des Etats-Unis, mais nous allons fondamentalement modifier la nature de notre présence dans les séances plénières", a averti l'ambassadeur américain.(©AFP / 29 mai 2018 08h48)