La Conférence du désarmement présidée par la Syrie: une "farce" pour l'ambassadeur américain

Genève - L'accession de la Syrie à la présidence de la Conférence du désarmement de l'ONU est "une farce", a déclaré mardi l'ambassadeur des Etats-Unis pour le désarmement, qui a quitté brièvement la salle pendant le discours d'ouverture du représentant syrien."La présence de la Syrie ici est une farce (...) Il est inacceptable que (les Syriens) dirigent cet organe. Ils n'ont ni l'autorité morale, ni la crédibilité pour le faire", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur Robert Wood avant l'ouverture de la session plénière.La présidence de la Conférence est assurée de manière tournante, en fonction de l'ordre alphabétique, et c'est la Syrie qui a été désignée pour assumer ce rôle pendant les quatre prochaines semaines.Lorsque l'ambassadeur syrien Hussam Edin Aala a pris la parole dans l'enceinte des Nations Unies à Genève, M. Wood s'est alors levé et a quitté la salle en signe de protestation.L'ambassadeur est ensuite revenu pour prononcer un discours dans lequel il a dénoncé "le massacre aveugle" du peuple syrien par le régime de Damas."Aujourd'hui est un jour triste et honteux dans l'histoire de cet organe", a-t-il dit devant les représentants des 65 nations membres de la Conférence du désarmement."Je vais être clair: nous ne pouvons pas permettre que ce soit 'business as usual' à la Conférence alors que la Syrie préside cet organe. Nous ne pouvons pas rester aveugles devant la présidence d'un régime qui soutient tout ce que cet organe a été conçu pour empêcher", a-t-il poursuivi.Pendant les quatre semaines de la présidence syrienne, "nous serons présents dans cette salle pour nous assurer que la Syrie ne puisse pas prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des intérêts des Etats-Unis, mais nous allons fondamentalement modifier la nature de notre présence dans les séances plénières", a averti l'ambassadeur américain.A l'issue de son discours, M. Wood est retourné s'asseoir sur l'un des sièges habituellement réservés aux assistants.D'autres ambassadeurs, comme ceux du Royaume-Uni et de l'Australie, ont également exprimé leur opposition à la présidence syrienne."La crédibilité de cet organe est affaiblie", a dit la représentante australienne.Parlant au nom de l'Union Européenne, mais aussi de la Turquie et de la Norvège notamment, la représentante bulgare a jugé "hautement regrettable que la Syrie assume cette présidence même pour un mois".Le représentant de la France a pour sa part déclaré que la Syrie "n'avait pas l'autorité morale pour diriger cet organe".Une voix dissonante toutefois: le représentant de la Chine a pris la parole pour féliciter la Syrie. "Félicitations pour prendre cette présidence", a-t-il dit.(©AFP / 29 mai 2018 09h25)