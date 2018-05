La Corée du Nord veut "participer aux efforts" pour interdire les essais nucléaires (ambassadeur)

Genève - La Corée du Nord affirme vouloir "participer aux efforts" pour interdire totalement les essais nucléaires, a déclaré mardi son ambassadeur à la Conférence du Désarmement de l'ONU à Genève, Han Tae Song."La République populaire démocratique de Corée du Nord (RPDC) va participer aux efforts (...) internationaux pour une interdiction totale des essais nucléaires", a déclaré Han Tae Song.La RPDC n'est pour le moment pas signataire du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), négocié à Genève entre 1994 et 1996.Ce traité, signé depuis par 183 pays, n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été signé et ratifié par les huit pays restants détenant la technologie nucléaire: la RPDC, la Chine, l'Egypte, l'Inde, l'Iran, Israël, le Pakistan et les Etats-Unis.Dans son allocution, Han Tae Song, qui n'a toutefois pas mentionné le TICE, a par ailleurs souligné la volonté de son pays "de développer les relations intra-coréennes", "de désamorcer les tensions militaires aiguës" et d'"éloigner le danger de la guerre sur la péninsule coréenne".Le week-end dernier, la Corée du Nord a promis de démanteler fin mai son site d'essais nucléaires avant son sommet avec les Etats-Unis.Le président américain Donald Trump, qui doit rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong Un le 12 juin à Singapour, a salué la décision de Pyongyang de démanteler le site de Punggye-ri, lors d'une cérémonie prévue entre les 23 et 25 mai.(©AFP / 15 mai 2018 14h41)