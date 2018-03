La Corée du Sud dépêche lundi au Nord une délégation d'émissaires spéciaux

Séoul - Le président sud-coréen Moon Jae-in va envoyer en Corée du Nord lundi une délégation d'émissaires spéciaux, dont le patron de l'espionnage, pour discuter des moyens de favoriser un dialogue entre Pyongyang et Washington, a annoncé dimanche la présidence.La délégation sera forte de dix membres, dont Suh Hoon, le chef du Service du renseignement de Corée du Sud (NIS), et sera dirigée par le conseiller de M. Moon à la sécurité nationale Chung Eui-Yong, a déclaré à la presse le porte-parole du président Yoon Young-chan."Les délégués spéciaux auront des discussions intensives sur des questions (...) comme la création d'un dialogue entre le Nord et les Etats-Unis".C'est le dernier épisode en date du rapprochement entre les deux pays occasionné par les jeux Olympiques d'hiver qui se sont achevés le 25 février.Ils ont été marqués, entre autres, par un défilé des deux Corées sous la bannière de l'unification.Le point d'orgue de l'offensive de charme nord-coréenne fut la venue au Sud pour la cérémonie d'ouverture de Kim Yo Jong, la petite soeur du dirigeant Kim Jong-Un -- première visite d'un membre de la dynastie régnante de Pyongyang depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.M. Moon a tenté de se servir des JO pour ouvrir le dialogue entre le Nord et Washington dans l'espoir d'apaiser les tensions suscitées par les programmes nucléaire et balistique nord-coréens.(©AFP / 04 mars 2018 05h31)