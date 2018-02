La Finma clarifie ses pratiques concernant les levées de fonds par ICO

Zurich (awp) - La Finma a fourni de nouvelles indications concernant ses pratiques vis-à-vis des levées de fonds par l'émission de jetons numériques (ICO). L'objectif est d'apporter de la "transparence" pour les acteurs concernés, a indiqué vendredi l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.Le nombre d'ICO effectuées ou prévues en Suisse est en hausse "significative", raison pour laquelle l'institut souhaite clarifier les modalités du traitement des demandes d'assujettissements. Un guide pratique permet d'expliquer la méthodologie adoptée.La Finma explique que le droit régissant les marchés financiers n'est pas applicables à toutes les ICO et que les particularités de chaque cas devront être prises en compte. Le plus souvent, les lois s'appliquant aux ICO se focalisent dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le négoce de valeurs mobilières.En effet, les risques de blanchiment d'argent sont "particulièrement élevés dans un système organisé de manière décentralisée sur la base de la blockchain".La Finma définit les ICO comme "une levée publique de capitaux sous forme numérique, à des fins entrepreneuriales, sur la base de la technologie de la blockchain".Elle distingue trois types de jetons, c'est-à-dire les unités basées sur la blockchain émises par les organisateurs de l'ICO: les jetons de paiements, qui sont assimilables à des cryptomonnaies, les jetons d'utilité, donnant accès à un service numérique et les jetons d'investissement, qui donne droit à une part dans l'entreprise, à un dividende ou à des intérêts. Ces derniers doivent être considérés comme une action, une obligation ou un instrument financier dérivé, estime l'établissement.ol/al(AWP / 16.02.2018 12h00)