La France a emprunté au total 8,562 mds EUR à long terme, dont de la dette verte

Paris - La France a emprunté au total 8,562 milliards d'euros à long terme jeudi sur les marchés, dont de la dette verte et des offres non compétitives (ONC), a annoncé vendredi l'Agence France Trésor (AFT).L'AFT, chargée de placer la dette française auprès des investisseurs, entendait emprunter entre 7,5 et 8,5 milliards d'euros.Pour son obligation verte à échéance juin 2039, le Trésor a levé 1,096 milliard d'euros à un taux de 1,34%, contre 1,27% lors de la dernière opération comparable le 7 décembre 2017.Les obligations vertes (ou "green bonds") ont la particularité de financer des investissements en faveur de la transition énergétique et écologique.La France a en outre emprunté 1,091 milliard d'euros à échéance mai 2034, à un taux de 1,14%, contre 1,33% le 1er février.Le Trésor a également levé 5,085 milliards d'euros à échéance mai 2028, dont 888 millions d'offres non compétitives, à un taux de 0,74%, contre 0,90% le 1er mars.Il a enfin émis 1,290 milliard d'euros à échéance mai 2048, dont 9 millions d'ONC, à un taux de 1,58%, contre 1,71% le 1er mars.Lors d'une émission obligataire, les investisseurs choisissent de prêter un montant à un certain taux. Ils peuvent proposer une somme supplémentaire sans mentionner de taux, un montant qu'ils prêteront après l'adjudication au taux moyen pondéré de celle-ci, dans le cadre d'une offre dite non compétitive.(©AFP / 06 avril 2018 15h58)