La France dévoile son plan pour devenir un leader de l'intelligence artificielle

FUJITSU

FACEBOOK

SAMSUNG ELECTRONICS

AMAZON.COM

APPLE INC.

GOOGLE

Paris - Pour que la France "ne rate pas le train de l'intelligence artificielle" (IA), Emmanuel Macron présente jeudi un plan ambitieux pour développer cette nouvelle technologie en passe de révolutionner l'économie et la société, actuellement dominée par les Etats-Unis et la Chine.Attirer les meilleurs chercheurs, créer un centre français de niveau international, développer une politique des données, investir dans des secteurs prioritaires (santé, transport...), faire émerger des champions français et engager une réflexion sur l'éthique et la régulation de ces innovations qui inquiètent : voici les grands axes que doit annoncer le chef de l'Etat, accompagnés d'une enveloppe financière conséquente.Son programme s'inspire du rapport commandé en septembre au mathématicien (et député LREM) Cédric Villani, qui a piloté plus de 300 auditions auprès d'experts du monde entier.L'objectif est de propulser la France parmi les champions de ce domaine où elle dispose d'un savoir théorique indéniable et de cerveaux recherchés, mais manque encore de groupes leaders.Coup d'envoi de cette initiative, plusieurs géants internationaux ont annoncé l'implantation en France de grands centres de recherche en intelligence artificielle.Le coréen Samsung va installer à Paris son troisième plus grand centre de recherche, fort à terme de plus de cent chercheurs, et le japonais Fujitsu y ouvrira son premier centre de dimension européenne. D'autres grands groupes devraient faire des annonces dans la journée.Des décisions liées non pas à des subventions mais à l'attractivité retrouvée de la France, qui profite aussi du Brexit et d'un "effet Trump", explique l'Elysée. L'image améliorée de la France avait déjà été illustrée par le succès du sommet de Versailles, "Choose France", opération de séduction organisée cet hiver par Emmanuel Macron pour convaincre les grands groupes d'investir en France, y compris ces Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple) que la France veut taxer davantage.Le président a aussi reçu à dîner mercredi à l'Elysée une quinzaine de sommités mondiales du secteur, dont le Français Yann Le Cun (chef de l'IA chez Facebook), la Japonaise Noriko Araï, qui a conçu un robot capable de réussir un examen d'entrée à l'université ou le Britannique Demis Hassabis, fondateur de DeepMind, père du logiciel AlphaGo qui a battu en 2016 le plus grand maître mondial de go.- Ethique -Jeudi, un sommet de l'intelligence artificielle organisé au Collège de France rassemble les grands noms du secteur avant d'accueillir vers 15H00 le chef de l'Etat. Son discours-programme adressera un message de l'ambition française à l'étranger.L'enjeu est aussi de faire revenir en France ces chercheurs français devenus des stars à l'étranger, comme Luc Julia, l'inventeur de Siri chez Apple passé chez Samsung, qui dirigera le futur centre de recherche parisien du groupe coréen.Le chef de l'Etat devrait également annoncer des mesures pour encourager l'utilisation de l'IA par les services publics et soutenir les projets de recherche et les start-ups du secteur, afin de développer un "écosystème français de l'IA".La stratégie française veut s'inscrire dans un cadre européen, pour que l'UE devienne un grand acteur mondial du secteur, explique l'Elysée, d'où la participation au sommet de jeudi de représentants de l'Allemagne et de la Commission européenne.L'intelligence artificielle, qui rend possible des technologies comme la voiture autonome, les commandes vocales, la traduction automatique, la reconnaissance faciale, l'anticipation des comportements ou les robots capables de taches encore inimaginables, suscite aussi de fortes craintes.Beaucoup craignent des atteintes à la vie privée ou une destruction massive d'emplois que des machines intelligentes pourraient remplacer, allant des caisses de supermarchés au diagnostic médical, en passant par les robots sportifs.Si 70% des managers et dirigeants sont prêts à travailler avec une intelligence artificielle, seuls 44% des salariés y sont favorables, selon un sondage paru mercredi.La France a en tout cas beaucoup à faire pour rattraper le peloton de tête. "Les pays les plus en avance sur l'intelligence artificielle, ce sont les Etats-Unis, la Chine, l'Angleterre, le Canada et Israël, et nous n'y sommes pas", a expliqué mercredi Cédric Villani sur France Inter.Le rapport préparé par le mathématicien met donc l'accent sur les efforts à faire pour garder en France les cerveaux. Il propose ainsi de doubler les salaires des chercheurs en début de carrière mais surtout de créer un environnement de travail favorable.Il identifie quatre domaines où la France doit concentrer ses effort dans l'IA : la santé, les transports, l'environnement et la défense.Côté éthique, il recommande la création d'une instance indépendante, "qui puisse être saisie par le gouvernement comme par les citoyens, et qui nous dise +voilà ce qui est acceptable ou non acceptable+", estime Cédric Villani.leb-lby/chr/pb(©AFP / 29 mars 2018 02h00)