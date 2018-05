La France lance une consultation sur les régulations mondiales d'internet

Paris - La France va lancer une consultation internationale en vue de régulations mondiales d'internet, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi, en marge du salon des startups VivaTech.La France veut réfléchir à des régulations "intelligentes" dans dix grands domaines, comme "la fiscalité", "le partage des données industrielles", "la modération des contenus en ligne" et notamment des contenus haineux, "la protection des données personnelles", ou encore le "droit des affaires" a indiqué M. Mahjoubi.Cette consultation sera nationale, européenne, et aussi internationale, en demandant notamment la participation des géants mondiaux de l'internet, a précisé le secrétaire d'Etat."Je veux convaincre ces grandes plateformes de discuter sur ces régulations mondiales", a indiqué M. Mahjoubi à l'AFP.Un point d'étape sera fait en octobre prochain, lors d'une réunion à Paris en octobre du Forum de gouvernance de l'internet, un organisme qui dépend de l'ONU."Nous ne pourrons pas continuer avec ces grands acteurs numériques mondiaux si nous n'avons pas le même set de valeurs partout", a indiqué M. Mahjoubi.En visite à Vivatech jeudi, le président de la République Emmanuel Macron avait indiqué qu'il voulait "faire de la France le pays qui invente la régulation" de la nouvelle économie pour "réconcilier la technologie et le bien commun".Il avait accueilli la veille à l'Elysée un sommet de dirigeants internationaux de la tech, dont Mark Zuckerberg, le patron de Facebook ou Satya Nadella, le patron de Microsoft.L'idée de régulations mondiales d'internet est restée longtemps impensable, à quelques exceptions techniques près.Mais le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, confronté aux suites désastreuses de l'affaire Cambridge analytica, a indiqué jeudi à Paris que Facebook appliquerait à tous ses utilisateurs dans le monde le réglement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), entré en vigueur officiellement vendredi en Europe.(©AFP / 25 mai 2018 17h40)