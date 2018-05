La France, pays de la gastronomie, se met aux doggy-bags et l'utilisation de ces contenants permettant aux clients de restaurants de repartir avec les restes de leur repas deviendra progressivement obligatoire pour lutter contre le gaspillage, en vertu d'un amendement voté dimanche à l'Assemblée."C'est génial, une telle avancée va faire date", a salué un député du parti LREM de la majorité présidentielle, Mathieu Orphelin, co-signataire de la mesure, louant la mise en place, "enfin", d'un "outil intéressant pour lutter contre le gaspillage alimentaire".La mesure, à laquelle ne s'est pas opposé le gouvernement, si elle va au bout du parcours législatif, n'instaurera l'obligation pour les restaurateurs de proposer ces contenants qu'au 1er juillet 2021.Par ailleurs, les offres à volonté et les bouteilles consignées sont exclues du dispositif.Plusieurs députés LR (opposition) ont émis des réserves sur "un effet de mode"."Ça entraîne des contraintes et un coût", a estimé un élu de l'opposition, Vincent Descoeurs. Il s'est également inquiété du matériau des contenants et de leurs conséquences sur l'environnement."Je pense que c'est une fausse bonne idée, mais après tout on peut l'essayer", a lâché un député centriste, Thierry Benoit, ironisant sur "quelque chose qui fait un petit peu de mousse" dans l'opinion.(©AFP / 28 mai 2018 08h24)