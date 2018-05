La France va pouvoir importer du gaz italien via la Suisse

ENGIE

Paris - La France va bientôt pouvoir importer du gaz italien via la Suisse, a annoncé mercredi GRTgaz, le principal gestionnaire du réseau français de gazoducs."GRTgaz vient de finaliser un programme d'investissements de 17,5 millions d'euros permettant la création du premier point majeur d'entrée physique de gaz naturel en France depuis la Suisse, à Oltingue (Haut-Rhin)", indique la filiale à 75% d'Engie dans un communiqué.Les flux ne se font actuellement que dans une direction, de la France vers la Suisse, mais pourront bientôt aller les deux sens: à partir du 1er juin, 200 gigawattheures par jour de gaz pourront être importés physiquement via la Suisse en provenance d'Italie.Des travaux d'adaptation avaient été lancés en 2016 pour pouvoir inverser le sens des flux de gaz.Le nouveau point d'interconnexion permettra à la France de bénéficier de nouvelles sources de gaz libyen, algérien et à l'avenir azéri, via le gazoduc TAP qui approvisionnera l'Italie à partir de 2020.Il doit donc permettre de renforcer "la sécurité d'approvisionnement énergétique de la France", souligne GRTgaz.Cette nouvelle capacité pourrait représenter plus de 8% des volumes de gaz consommés par les clients raccordés au réseau de transport de GRTgaz, estime la société.jmi/soe/ide(©AFP / 09 mai 2018 14h20)