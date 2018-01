La GLKB voit sa note AA confirmée par Standard & Poor's

Zurich (awp) - L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a confirmé sa note AA pour la Banque cantonale de Glaris (GLKB). Dans ses considérants, S&P met en avant la base solide de capital et de recettes, une exposition au risque et une base de liquidités adaptées ainsi que la garantie d'État de la banque, indique l'établissement cantonal vendredi dans un communiqué.L'agence américaine salue une nouvelle fois la qualité de crédit de la GLKB aussi bien à court (A-1+) qu'à long terme (AA), soulignant dans ce dernier cas que le canton, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, assure les obligations de la banque via la garantie d'État.buc/al(AWP / 12.01.2018 08h15)