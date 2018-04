La Grèce insiste sur le fait que la France va lui louer deux frégates

Athènes - La Grèce va louer cet été pour cinq ans deux frégates à la France, a assuré vendredi le ministère grec de la Défense, malgré les réserves de la ministre française des Armées Florence Parly qui a considéré l'opération "pas d'actualité".L'information a été donnée une première fois vendredi matin à la radio par le ministre-adjoint à la Défense grec Fotis Kouvelis. Puis une source du ministère de la Défense grec l'a fermement réaffirmée dans la soirée à l'AFP, après la réaction de la ministre française.S'exprimant vendredi après-midi lors d'une visite à Toulon (sud de la France), Mme Parly a en effet déclaré: "Cette nouvelle (...) n'est pas d'actualité, même si bien sûr nous sommes à la disposition de nos amis grecs pour continuer à travailler de manière encore plus étroite".M. Kouvelis, lui, était allé à la radio Skaï confirmer l'information donnée également vendredi par le quotidien Kathimerini.Selon le journal, les deux frégates sont de type Fremm et seront louées pour cinq ans, dans l'attente de l'achat par Athènes, actuellement négocié, de corvettes Belharra.L'accord marque, toujours selon Kathimerini, le soutien français à la Grèce, sur fond d'un regain des disputes de souveraineté en mer Egée avec la Turquie."La France nous a donné deux frégates en +leasing+", a assuré M. Kouvelis, soulignant que l'accord avait été finalisé dans un échange téléphonique entre le Premier ministre Alexis Tsipras et le président français Emmanuel Macron.M. Kouvelis a ajouté que des discussions étaient aussi en cours entre les deux pays pour "l'achat de deux autres frégates". La location était quant à elle discutée de longue date, a-t-il rappelé.Il n'a pas fourni pendant cette interview de détails sur le type des frégates, mais la source du ministère de la Défense a confirmé vendredi soir à l'AFP que les deux frégates en leasing étaient bien de type Fremm avant l'achat de deux Belharra à horizon de "trois ou quatre ans".Cette source s'est montrée surprise des propos de Mme Parly, assurant que le Premier ministre grec Alexis Tsipras avait lui-même autorisé jeudi soir M. Kouvelis à s'exprimer à ce sujet.M. Tsipras, a précisé cette source, a indiqué à M. Kouvelis que le président français Emmanuel Macron, jeudi également, "lui avait dit que les frégates françaises seraient en Grèce en juillet ou août".Le projet d'acquisition par Athènes de frégates françaises remonte à une dizaine d'années, mais a été gelé après le déclenchement de la crise grecque de la dette et les coupes qui ont suivi dans les budgets de défense.En 2013, les deux pays avaient indiqué discuter de la location de deux Fremm, mais là aussi sans finalisation.cb-dab-jp-od/roc(©AFP / 20 avril 2018 17h50)