La Grèce lance une obligation à 7 ans, la première depuis 2010

Athènes - La Grèce a lancé jeudi une obligation à sept ans, la première à cette maturité depuis 2010, pour préparer son retour sur les marchés prévu en août, a indiqué le ministère grec des Finances.L'opération, prévue plus tôt dans la semaine mais suspendue en raison des turbulences ayant affecté les Bourses mondiales en début de semaine, porte sur quelque 3 milliards d'euros, "un niveau indicatif", selon une source proche du dossier.Le résultat devait être annoncé en fin d'après-midi, selon cette source, qui a indiqué qu'il y "avait un appétit" du marché pour cette opération.Celle-ci vise à abonder la "réserve" que le pays doit se constituer pour prévenir tout accroc quand il devra de nouveau se financer seul sur les marchés, à l'expiration du troisième des plans de prêts que l'UE et le FMI lui ont consenti depuis 2010 a précisé une autre source proche du dossier.L'opération est pilotée par un syndicat bancaire (Barclays, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan et Nomura) dont l'Etat grec avait annoncé lundi la constitution.Une maturité à 7 ans (2025) permet de combler un vide entre deux maturités existantes de la dette grecque, 2023 et 2028.Ce nouveau test financier intervient après deux premières incursions sur les marchés, avec le lancement en juillet dernier d'une obligation de trois milliards d'euros sur cinq ans et un "swap" (échange) portant sur 30 milliards d'euros d'obligations existantes en novembre.Ces deux opérations avaient été considérées comme des succès.Les montants que rapportera l'émission de dette envisagée doivent s'ajouter à une ligne de crédit de quelque 8 à 10 milliards d'euros prévue par les créanciers du pays pour amortir sa sortie de perfusion financière, a récemment indiqué Klaus Regling, le président du Mécanisme européen de stabilité.L'objectif est de couvrir "plus de la moitié des besoins de financement" du pays en 2019, avait-il précisé.Selon la presse financière grecque, le gouvernement prévoit d'ici août deux autres émissions d'obligations, sur fond d'amélioration de l'économie.(©AFP / 08 février 2018 11h04)