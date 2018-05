L’IFSN contredit la critique avancée par le ministre de l’Environnement du Bade-Wurtemberg à propos de Beznau

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En s'appuyant sur une expertise réalisée par l'Öko-Institut, un institut allemand de recherche sur l'environnement, le ministre de l'Environnement du Bade-Wurtemberg, Franz Untersteller, a exigé la mise à l'arrêt le plus rapidement possible de la centrale nucléaire de Beznau. L'examen de cette expertise à travers l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN révèle que la plupart des handicaps au niveau de la sécurité formulés à l'encontre de la centrale de Beznau sont ou bien erronés, ou bien d'importance subalterne. Concernant les points où l'IFSN était déjà arrivée dans le passé à la même conclusion à laquelle arrive maintenant l'Öko-Institut, des mesures ont déjà été ordonnées. Celles-ci sont en majorité réalisées ou en cours d'exécution.« Le jugement critique sur la centrale de Beznau formulé par le ministre du Bade-Wurtemberg n'est pas justifié», souligne Georg Schwarz, directeur suppléant de l'IFSN et responsable du domaine de surveillance Centrales nucléaires.Le niveau de la sécurité de la centrale nucléaire de Beznau a été rehaussé et l'équilibre du concept de sécurité a été amélioré à l'aide des mesures de rééquipement considérables réalisées depuis l'entrée en fonction de la centrale à la fin des années 60. La centrale a vu sa fréquence (probabiliste) des dommages au cœur s'être réduite de près d'un facteur 100 grâce aux mesures de rééquipements, ce qui la situe dans la plage exigée au niveau international pour les nouvelles installations nucléaires.Comparaisons simplifiéesL'IFSN arrive à la conclusion dans sa prise de position que la méthode employée par l'Öko-Institut est fortement simplificatrice en ce qui concerne une comparaison qualitative ponctuelle entre les exigences faites en Allemagne et en Suisse, et est réduite au niveau de sa capacité explicative. « Une telle approche ne permet pas de tirer des conclusions vérifiables », poursuit Georg Schwarz.Cette expertise commandée par le ministre de l'Environnement du Bade-Wurtemberg Franz Untersteller à l'Öko-Institut traite des domaines tremblements de terre, inondations, éléments combustibles et piscines de stockage, approvisionnement électrique et liquide de refroidissement, conditions météorologiques extrêmes, cuve de réacteur et d'autres domaines importants au niveau de la sécurité. Dans tous ces domaines, des prétendus handicaps au niveau de la sécurité ont été identifiés dans la centrale de Beznau en comparaison avec les installations nucléaires allemandes encore en fonction.En particulier, l'Öko-Institut a critiqué la prise en compte incomplète du critère de l'erreur isolée (qui viendrait s'ajouter à l'événement déclencheur d'une défaillance) et le manque de séparation des systèmes redondants. Mais dans les faits, Axpo a pu démontrer lors de l'examen périodique de 2012 que Beznau a bien pris en compte, et de façon complète, le critère de l'erreur isolée, et que les autres domaines critiqués font preuve d'une protection suffisante.L'IFSN publie sa prise de positionL'expertise de l'Öko-Institut comporte à plusieurs endroits des présentations erronées des faits. De plus, en particulier dans le domaine des tremblements de terre, des comparaisons sont tirées en reposant sur des critères d'évaluation différents. L'IFSN n'a pu tirer aucun nouvel enseignement de l'expertise de l'Öko-Institut.Dans les cas où l'IFSN arrive aux mêmes conclusions que l'Öko-Institut, des mesures d'amélioration ont déjà été ordonnées dans le passé. Celles-ci sont majoritairement réalisées, ou sont en train de l'être.Ces correctifs et d'autres encore peuvent être consultés dans la notice consacrée à la centrale nucléaire de Beznau.