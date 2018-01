La Jordanie accepte l'envoi d'aide aux Syriens bloqués à sa frontière

La Jordanie a annoncé dimanche qu'elle avait accepté une requête de l'ONU pour permettre la livraison d'aide humanitaire à des dizaines de milliers de Syriens bloqués dans une zone désertique à la frontière entre les deux pays.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mohammed al-Kayed, a toutefois précisé que cette opération aurait lieu une seule fois et que l'aide serait livrée à partir du territoire jordanien à l'aide d'une grue.Il n'a pas donné de détails sur le type d'aide ni la date à laquelle elle pourrait être livrée.Selon l'ONU, entre 45.000 et 50.000 réfugiés, majoritairement des femmes et des enfants, vivent près du point de passage de Rokbane, en territoire syrien.La situation humanitaire s'est considérablement dégradée dans cette zone depuis un attentat suicide mené en juin 2016 par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) contre l'armée jordanienne, qui avait perdu sept soldats.La Jordanie avait dans la foulée fermé sa frontière avec la Syrie, la déclarant "zone militaire", et interdit temporairement le passage de toute aide vers les camps de fortune.En octobre, Amman avait appelé à ce que les aides destinées à ces réfugiés passent par la Syrie."A Rokbane, il s'agit de citoyens syriens sur une terre syrienne, c'est donc la Syrie qui doit assumer cette responsabilité et non pas la Jordanie", avait déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères, Aymane Safadi.Plus de 650.000 réfugiés sont enregistrés auprès du Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) en Jordanie, pays qui partage avec la Syrie quelque 370 kilomètres de frontière. Mais les autorités jordaniennes évaluent leur nombre à plus d'un million.(©AFP / 07 janvier 2018 17h54)