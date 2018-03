La Lituanie veut produire une monnaie de collection numérique

Vilnius - La Lituanie a annoncé mardi qu'elle lancerait la première monnaie de collection numérique au monde pour marquer le centenaire de l'indépendance du pays balte."La Lituanie sera première à franchir une nouvelle étape en numismatique", a déclaré un membre du conseil directeur de la Banque centrale Marius Jurgilas, dans un communiqué.La banque organisera un hackathon en mai pour mobiliser des sociétés informatiques et des experts en technologies de l'information et déterminer la production, le nom, le prix et la date de lancement de la future monnaie."Cela devrait être une sorte de visualisation sur un téléphone ou un écran d'ordinateur, mais les détails seront précisés après le hackathon", a dit à l'AFP le porte-parole de la Banque centrale Rimantas Pilibaitis.La monnaie pourrait être créée avec la technologie blockchain qui permet des paiements pair à pair et qui est utilisée depuis 2009 pour la principale cryptomonnaie, le bitcoin.La création de la monnaie de collection est prévue dans le cadre des célébrations du centenaire de l'indépendance retrouvée en 1918 par la Lituanie après 123 années d'occupation.Il s'inscrit également dans l'ambition de Vilnius de devenir un pôle d'attraction en Europe du Nord pour les sociétés fintech et les start-ups utilisant la technologie blockchain.(©AFP / 06 mars 2018 17h44)