La Maison Blanche a toujours bon espoir que le sommet avec Kim se tienne (porte-parole)

Washington - La Maison Blanche a toujours "bon espoir" que le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong Un aura lieu malgré les menaces de Pyongyang de tout annuler, a déclaré mercredi sa porte-parole, Sarah Sanders."Nous avons toujours bon espoir que la réunion se tienne et nous agissons dans ce sens, mais en même temps nous étions conscients du fait qu'il pouvait s'agir de négociations difficiles", a dit Mme Sanders sur la chaîne Fox News.La Corée du Nord a menacé mercredi d'annuler le sommet si Washington cherchait à l'acculer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire."Comme le président l'a dit à plusieurs reprises, nous prêts pour cette rencontre, et si elle se produit c'est très bien, sinon nous aviserons", a insisté Sarah Sanders promettant, en l'absence de compromis avec Pyongyang, de "poursuivre la campagne de pression maximale en cours".Pyongyang a par ailleurs annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud pour protester contre des exercices militaires annuels en cours entre Séoul et Washington."Le président est le plus ferme négociateur qui soit. Il est préparé à suivre ce processus, son équipe est préparée à suivre ce processus. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans ce types d'opérations", a fait valoir Mme Sanders.La menace d'annuler le sommet historique prévu le 12 juin à Singapour est un retour frappant à la rhétorique traditionnelle de la Corée du Nord après des mois de rapprochement diplomatique sur la péninsule.(©AFP / 16 mai 2018 12h22)