La Mobilière anticipe des dommages d'environ 17 mio CHF à cause de "Burglind"

Zurich (awp) - La Mobilière anticipe des dommages d'environ 17 mio CHF liées à la tempête Burglind qui a notamment sévi en Suisse la semaine dernière. L'assurance a déjà reçu quelque 4200 déclarations de sinistres estimées à 12 mio, indique-t-elle mardi.Parmi les 4200 déclarations de sinistres sur l'ensemble de la Suisse, 3200 concernent des dommages causés à des bâtiments et des biens mobiliers ainsi que 1000 cas de véhicules endommagés. Les cantons de Berne et de Schwyz ont été les plus touchés et la filiale de Lachen a enregistré 200 déclarations, le niveau, le plus haut.mk/cp/lk/rp(AWP / 09.01.2018 18h15)