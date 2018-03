La Mobilière prend une participation dans la start-up Spoud

Zurich (awp) - L'assureur bernois Mobilière prend une participation de 9,1% dans la start-up Spoud, dans le cadre d'un accord de collaboration avec ce spécialiste des données. Fondée en 2016, Spoud est active dans les domaines de l'analyse de données en temps réel et des mégadonnées (Big Data). Elle a déjà travaillé à divers projets avec La Mobilière, a précisé cette dernière vendredi.Thomas Trachsler, directeur opérationnel (COO) de l'assureur bernois, cité dans le communiqué, a souligné que les technologies liées aux mégadonnées sont un facteur de succès "décisif". La participation dans Spoud garantit un accès à un "savoir important pour l'avenir". En analysant la quantité "astronomique" de données produites, La Mobilière veut mieux comprendre le comportement en ligne de ses clients et leurs besoins.Directeur général (CEO) de Spoud, Patrick Bönzli est pour sa part convaincu que son entreprise pourra compter sur un partenaire solide et très proche de ses clients, ce qui contribuera au développement des produits proposés par la start-up.mk/uh/rp/buc(AWP / 16.03.2018 12h16)