La Pologne achète le système antimissile américain Patriot pour 3,8 milliards d'euros

Varsovie - Le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a signé mercredi à Varsovie le contrat d'achat du système antimissile américain Patriot pour 4,75 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros).La signature de ce contrat, négocié depuis plusieurs années, intervient au moment où les tensions entre l'Occident et la Russie, nées après l'annexion de la Crimée en 2014, sont particulièrement vives après l'empoisonnement, attribué à Moscou d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne.Les livraisons des premières batteries sont prévues à partir de 2022. "Nous signons aujourd'hui un contrat pour la livraison d'un système moderne qui a fait ses preuves dans de nombreux pays et grâce à lui nous rejoignons le groupe des Etats possédant une arme efficace garantissant sa sécurité", a dit M. Blaszczak.La cérémonie s'est déroulée en présence du président Andrzej Duda, qui a parlé d'un "moment historique", et du Premier ministre Mateusz Morawiecki, ainsi que de l'ambassadeur des Etats-Unis Paul W.Jones, à qui le contrat signé a été remis.La semaine dernière, la Pologne a signé avec les Etats-Unis un accord portant sur l'offset - les investissements compensatoires - dans le cadre de ce contrat, d'une valeur totale de 225 millions d'euros. Le ministre de la Défense s'est alors félicité du transfert des technologies qui renforcera les capacités de l'industrie polonaise de défense.(©AFP / 28 mars 2018 09h52)