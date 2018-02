La Poste: bénéfice net 2017 stable

La Poste a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 0,3% à 851 millions d'euros en 2017, et envisage cette année une "croissance modérée" de son chiffre d'affaires et une quasi stabilité de son résultat d'exploitation.Le chiffre d'affaires du groupe public a augmenté de 3,5% à 24,110 milliards d'euros, le dynamisme du transport de colis ayant plus que compensé la baisse des volumes du courrier traditionnel, tandis que le résultat d'exploitation a progressé de 3,8% à 1,012 milliard.(©AFP / 22 février 2018 14h23)