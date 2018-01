La Poste investit l'e-santé

Le groupe La Poste a annoncé dimanche le lancement d'une application dédiée à la santé numérique pour mettre en lien les patients, les objets connectés et les professionnels de santé.Cette nouvelle application, que le groupe public présentera au salon CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, sera disponible gratuitement dès mardi sur les smartphones et tablettes."La Poste eSanté", c'est son nom, centralisera l'ensemble des données de santé générées par des objets connectés (tensiomètre, pèse-personne, pompe à insuline, etc.) et permettra d'envoyer des alertes en cas de dépassement de seuils adaptés au profil du patient.Celui-ci, s'il le souhaite, pourra partager ses données avec son médecin, notamment dans le cadre d'un suivi post-opératoire."Le groupe La Poste a toujours eu un rôle très fort de déploiement de services au niveau national", a expliqué à l'AFP David De Amorim, directeur innovation du groupe, précisant que l'ambition de cette application est de devenir la "nouvelle forme de carnet de santé numérique".Un calendrier vaccinal et une messagerie pour interagir avec les professionnels de santé seront aussi intégrés à l'interface.D'abord déployée auprès de certains hôpitaux, l'application doit être étendue à une échelle plus large d'ici deux ans, une fois la phase d'évaluation clinique terminée.Face à la chute de son activité historique de distribution du courrier, La Poste cherche à élargir sa gamme de services, notamment dans le numérique et la santé. En mai, le groupe a ainsi lancé une offre payante de visites à domicile chez les personnes âgées.(©AFP / 07 janvier 2018 22h45)