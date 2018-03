La RDC refuse de participer à la conférence des donateurs à Genève (officiel)

Kinshasa - La République démocratique du Congo a annoncé vendredi refuser de participer à la conférence des donateurs en avril à Genève qui a pour objectif de réunir 1,7 milliard de dollars pour faire face aux crises humanitaires dans ce pays."La République démocratique du Congo décline sa participation à la conférence de Genève" le 13 avril 2018, a déclaré à la presse José Makila, Premier ministre par intérim, estimant que le niveau de la crise humanitaire n'est pas aussi "excessif" dans le pays qu'on le prétend."Tout en reconnaissant que le pays fait face à des situations d'urgence", M. Makila a estimé qu'elles n'impliquent pas "une considération aussi accrue", et que les "organismes et ONG (...) véhiculent une mauvaise image de la RDC à travers le monde".La somme que l'ONU espère lever pour ses opérations humanitaires en 2018 en RDC représente le double des fonds demandés en 2017.La RDC est l'une des principales priorités humanitaires des Nations unies, avec le Yémen et la Syrie."L'activation du niveau d'urgence humanitaire le plus élevé, basé sur les faits qui ne sont pas réels, constitue un frein" pour le développement du pays, "une attitude qui décourage" d'éventuels investisseurs, a-t-il ajouté.Depuis quelques mois, l'ONU, ses agences et les ONG multiplient les communiqués alarmistes au sujet de la situation en RDC. Selon elles, 4,5 millions de personnes sont des déplacés qui ont fui leur lieu de vie en raison des conflits qui traversent le pays (Kivu, Tanganyika, Kasaï et tout récemment Ituri).L'annonce des autorités congolaises intervient à la veille de la visite du commissaire européen à l'aide humanitaire dans l'est de la RDC, une région déchirée par des conflits depuis plus de 20 ans.L'Union européenne est coorganisatrice de la conférence de Genève.(©AFP / 23 mars 2018 16h54)