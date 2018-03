La Russie avertie qu'elle ne peut pas continuer à "bafouer le droit international" (May)

TWITTER

Londres - Avec les expulsions de diplomates annoncées lundi par 14 pays de l'UE, les Etats-Unis et le Canada, la Russie est avertie qu'elle ne peut pas continuer de "bafouer le droit international", a déclaré lundi la Première ministre britannique Theresa May."Ensemble nous avons envoyé le message que nous ne tolérerons pas les tentatives continues de la Russie de bafouer le droit international et de saper nos valeurs", a dit Mme May devant les députés britanniques, se félicitant d'avoir "trouvé une grande solidarité de nos amis et partenaires de l'UE, de l'Otan, d'Amérique et au-delà".Auparavant, le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, avait salué la "réponse extraordinaire" des alliés du Royaume-Uni à la Russie, en réaction à l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dont Londres a rendu Moscou responsable."La réponse extraordinaire de nos alliés constitue le plus grand mouvement d'expulsion d'agents russes de l'histoire et permet de défendre notre sécurité partagée", a écrit le ministre sur Twitter.Les Etats-Unis ont annoncé lundi "la plus importante expulsion de Russes" de l'Histoire, avec 60 "espions" qui ont sept jours pour quitter leur territoire, tandis que 30 diplomates russes vont être expulsés par quatorze pays de l'UE.Les annonces ont été concertées et coordonnées entre les Etats membres et d'autres pays devraient annoncer leurs décisions dans les prochains jours, a expliqué le président du Conseil européen, Donald Tusk.De son côté, la diplomatie russe a dénoncé lundi une "provocation" et promis d'y riposter.Le Royaume-Uni avait annoncé dès le 14 mars l'expulsion de 23 diplomates russes de son territoire et le gel des relations bilatérales au plus haut niveau.Moscou avait réagi quelques jours plus tard en décidant d'expulser à son tour 23 diplomates britanniques et de fermer l'antenne moscovite du British Council, instrument du rayonnement culturel britannique.oaa/fb/bds(©AFP / 26 mars 2018 15h49)