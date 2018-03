La Russie de Poutine "va rester un partenaire difficile" mais il faut "poursuivre le dialogue" (Berlin)

Bruxelles - La Russie de Vladimir Poutine, réélu pour un quatrième mandat, "va rester un partenaire difficile" mais il faut "poursuivre le dialogue" avec Moscou pour "trouver des solutions" aux crises internationales, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas."Nous n'avons été surpris ni par le résultat ni par les circonstances de ces élections", a commenté M. Maas à son arrivée à Bruxelles pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE."On ne peut certainement pas dire que (l'élection) était sur toute la ligne une compétition politique équitable", a-t-il ajouté.Heiko Maas a également dénoncé comme "inacceptable le fait que ces élections ont également eu lieu en Crimée, qui a été annexée en violation du droit international"."Mais on a besoin de la Russie pour trouver des solutions aux grands problèmes internationaux, et c'est pourquoi on veut poursuivre le dialogue", a-t-il ajouté.L'Union européenne n'a pour le moment fait aucun commentaire sur la réelection de Vladimir Poutine.Le dirigeant russe a remporté dimanche une victoire d'une ampleur sans précédent en plus de 18 ans de pouvoir, réélu président avec 76,7% des voix selon des résultats quasi définitifs publiés lundi qui le confortent en pleine crise avec les Occidentaux.(©AFP / 19 mars 2018 10h02)