La Russie va "accélérer" la livraison de missiles S-400 à la Turquie (Poutine)

Ankara - Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi à Ankara que son pays allait "accélérer" la livraison des systèmes russes de défense anti-aérienne S-400 commandé par la Turquie."Nous avons discuté la réalisation du contrat pour la livraison des S-400. Et nous avons pris la décision d'accélérer la livraison de ces systèmes de défense", a déclaré le chef de l'Etat russe lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.M. Erdogan a défendu la décision de son pays d'acquérir ces missiles, une décision qui a suscité réserves et critiques parmi les alliés de la Turquie au sein de l'Otan en raison de son incompatibilité avec les systèmes de défense de l'Alliance."A propos des S-400, c'est une décision qui appartient à la Turquie (...) Nous avons conclu un accord au sujet des S-400, nous avons fermé ce dossier, c'est une affaire terminée", a-t-il dit.M. Erdogan avait annoncé en septembre que Moscou et Ankara avaient signé un contrat pour l'achat de ces systèmes de défense antiaérienne et un conseiller du président Poutine a indiqué en décembre que l'accord avait été finalisé.L'annonce de ce contrat avait été perçue comme une manifestation de mauvaise humeur de la part du président turc, sur fond de graves tensions avec plusieurs dirigeants européens et les Etats-Unis.(©AFP / 03 avril 2018 18h20)