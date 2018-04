La SNCF prévoit 200 TGV par jour vendredi et samedi pendant la grève

La SNCF pourra faire circuler 200 TGV par jour vendredi et samedi pendant le troisième épisode de grève de deux jours, a indiqué mercredi la direction du groupe ferroviaire."On est sûr d'être capable de garantir 200 TGV par jour", a déclaré un porte-parole, ajoutant qu'en temps normal, environ 700 TGV circulent chaque jour sur le réseau.Ces 200 TGV seront conduits "par des conducteurs non-grévistes" et "par beaucoup de cadres" habilités à conduire ces trains et réaffectés à ces postes pendant la grève, a-t-il ajouté."Les places disponibles ont été rouvertes à la vente mardi matin", a-t-il précisé. La SNCF avait suspendu le 20 mars la vente des billets pour tous ses TGV et Intercités sur les 12 jours de grève prévus en avril et les voyageurs avaient été invités à reporter leur voyage ces jours-là.Le groupe communiquera jeudi après-midi ses prévisions de trafic pour ce troisième épisode de grève, qui commencera à 20H00 jeudi soir pour s'achever à 07H55 dimanche matin et qui coïncidera avec le début des vacances scolaires de printemps de la zone C.Ce mouvement de grève par épisode de deux jours sur cinq a débuté le 3 avril à l'appel des syndicats CGT, Unsa et CFDT pour protester contre le projet gouvernemental de réforme de la SNCF. Le syndicat SUD-Rail a lui lancé le même jour une grève illimitée, reconductible par 24 heures en assemblée générale.(©AFP / 11 avril 2018 21h13)