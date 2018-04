La SSR prévoit des déménagements en Suisse alémanique

Berne/Zurich (awp/ats) - Dans ses efforts d'économies lancés après la votation sur l'initiative No Billag, la SSR passe en revue ses sites immobiliers. Elle prévoit le déménagement de plusieurs rédactions et départements.Dans un premier temps, ce sont les sites alémaniques qui sont évalués, indique la SSR mercredi. La situation immobilière des autres régions linguistiques sera passée en revue dans une deuxième phase.Les chaînes de radio-télévision alémaniques SRF envisagent de transférer le studio radio de Berne à Zurich-Oerlikon (Leutschenbach), où se trouve actuellement la télévision. A Berne, la direction générale déménagerait dans le bâtiment laissé libre par la radio.Les studios de radio de Zurich doivent également déménager à Leutschenbach d'ici à 2020. Le site actuel sera abandonné.Le "plan d'efficience et de réinvestissement" présenté il y a un mois porte sur 100 millions de francs. Des réductions de coûts s'imposent en raison du plafonnement à 1,2 milliard des recettes issues de la redevances, comme décidé par le Conseil fédéral, rappelle la SSR.ats/buc(AWP / 04.04.2018 15h26)