La Suisse a nettement accru ses exportations vers la Chine en 2017

Shanghai (awp/ats) - La Suisse a nettement accru ses exportations de marchandises vers la Chine et Hong Kong en 2017. Après une stagnation l'année précédente, les ventes de montres ont notamment affiché une reprise significative.L'an dernier, l'économie suisse a exporté des marchandises d'une valeur totale de 16,7 milliards de francs vers la Chine et Hong Kong. Cela représente une augmentation de 13,8% par rapport à l'année précédente, a communiqué mardi le réseau Swiss Center China.Les trois principales branches exportatrices helvétiques ont contribué à cette progression. L'industrie horlogère et des instruments de précision a été à la pointe de ce redressement. Après un recul continu depuis 2015, ses exportations ont gagné 14% l'an dernier, à 7,2 milliards de francs.Dans le secteur pharmaceutique et chimique, ainsi que dans l'industrie des machines, les exportations ont augmenté de 13%, pour atteindre respectivement 5,3 et 2,7 milliards de francs.La Chine reste de loin le marché asiatique le plus important pour le Suisse. Le volume de ventes vers ce pays est deux fois plus important qu'au Japon et dix fois plus qu'en Inde.Derrière les Etats-Unis, la Chine est également le marché d'exportation en plus forte croissance. Les ventes vers la Chine et les Etats-Unis ont ainsi explosé de 66% et 73% au cours de la dernière décennie. Dans le même temps, les exportations helvétiques totales n'ont crû que de 7%.Avec un volume s'exportations de près de 17 milliards de francs, la Chine et Hong Kong représentent le troisième marché le plus important pour les marchandises suisses. Avec des exportations de plus de 40 milliards, l'Allemagne occupe la première place du podium, suivie des Etats-Unis, à environ 33 milliards.Selon un sondage du Swiss Center China, les entreprises exportatrices tablent sur une nouvelle croissance de leurs ventes vers la Chine cette année. Près des trois quarts des 108 sociétés interrogées s'attendent à des ventes plus élevées, voire nettement plus élevées en 2018 que l'année précédente.ats/rp(AWP / 13.02.2018 12h20)