La Suisse au meilleur de sa forme depuis le choc du franc en 2015 (Seco)

Berne (awp) - Le groupe d'experts de la Confédération table sur une croissance robuste du produit intérieur brut (PIB) en 2018 avec 2,4%. L'économie helvétique est à son meilleur depuis la suppression en 2015 du taux plancher EUR/CHF par la Banque nationale suisse (BNS), indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).Pour l'année prochaine, un léger ralentissement conjoncturel est attendu, avec une croissance se maintenant malgré tout à 2,0%.Selon le rapport publié par le Seco, la dynamique actuelle soutient les exportations, tandis que le climat d'investissements porte la demande intérieure. Le commerce extérieur devrait sensiblement contribuer à la croissance en 2018, mais également en 2019.Les prévisions pour la demande intérieure s'avèrent plus mitigées. L'activités d'investissement devraient certes être solides, mais la consommation restera modérée au cours des prochains trimestres.La reprise a gagné en ampleur l'année dernière. Le groupe d'experts met notamment en exergue les signaux positifs du secteur des services et l'évolution positive de la dépense. Cette tendance ne devrait pas faiblir dans le proche avenir, expliquent les spécialistes.L'emploi devrait connaître une hausse au cours des deux prochaines années, parallèlement à une baisse du chômage. Le renchérissement est attendu à 0,6% en glissement annuel pour 2018 et 0,7% pour 2019.fr/al(AWP / 20.03.2018 08h15)