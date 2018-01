La Suisse en milieu de peloton en matière de rentabilité des dividendes

Zurich (awp) - En matière de rentabilité des dividendes en 2017, la Suisse a obtenu une moyenne de 3,07%. La moyenne la plus élevée a été enregistrée au Portugal, avec 4,47%, suivi par l'Espagne (4,07%) et la Finlande (4,02%), souligne jeudi une étude d'Allianz Global Investors.La Suisse arrive en neuvième position des pays enregistrant la rentabilité de dividende moyenne la plus élevée. Si l'on observe la différence entre la rentabilité des dividendes par rapport à celle des obligations, les titres suisses se dépassent ceux des pays les mieux classés.La Grande-Bretagne, un des marchés les plus importants pour les investisseurs friands de dividendes, arrive en quatrième position avec une moyenne de 3,98% tandis que l'Allemagne se classe à la onzième place avec 2,51%.Pour 2018, les auteurs de l'étude table sur un volumes records de versements de dividendes pour les sociétés cotées européennes. Au total, 378 mrd CHF devrait être redistribués aux actionnaires, soit une hausse de 7,7% par rapport à 2017.cp/ol/fr(AWP / 11.01.2018 08h20)