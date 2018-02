La Suisse publie de nouvelles règles sur les cryptomonnaies

Genève - La Finma, l'autorité suisse de surveillance des marchés, a publié vendredi de nouvelles règles sur les cryptomonnaies, une industrie en plein essor en Suisse.Dans un "guide pratique", le gendarme financier dit vouloir "apporter de la transparence pour les acteurs du marché" sur les ICO (Initial Coin Offerings), appels de fonds en monnaies virtuelles."Cette transparence concernant sa méthodologie est importante et appropriée, compte tenu de la dynamique particulière du marché et de la forte demande dans ce domaine", estime la Finma.Echappant à toute régulation, les ICO concurrencent désormais les moyens de financement traditionnels des start-ups.Selon une étude du cabinet de conseil PwC, ce procédé a permis de lever plus de 4,5 milliars de dollars l'an dernier, soit près de 20 fois plus qu'en 2016.Le régulateur suisse souligne que le droit régissant les marchés financiers n'est pas applicable à tous les ICO. "La définition des ICO est extrêmement variable (...) Les caractéristiques de chaque cas particulier doivent toujours être prises en compte."Il n'existe pas actuellement en Suisse, ni ailleurs dans le monde, de classification universellement reconnue des "jetons", c'est-à-dire des unités de monnaie virtuelle émises par l'organisateur de l'ICO, rappelle la Finma.Dans un effort de clarté, elle a choisi de les classer en trois catégories: "jetons de paiement", "jetons d'utilité" et "jetons d'investissement".Les "jetons de paiement" sont assimilables à des cryptomonnaies pures, dotées d'une valeur et pouvant sertir de moyen de paiement.Les "jetons d'utilité" doivent "donner accès à un usage ou à un service numériques", explique le guide.Enfin, le "jeton d'investissement" peut être comparé "à une action, une obligation ou un instrument financier dérivé".Dans son guide, la Finma insiste sur les risques des ICO pour les investisseurs. Elle rappelle que "les prix des jetons acquis dans le cadre d'un ICO sont généralement très volatils", comme l'a montré récemment les très fortes fluctuations du cours du bitcoin.Le gendarme financier attire également l'attention sur les risques de blanchiment d'argent "particulièrement élevés dans un système organisé de manière décentralisée sur la base du blockchain, dans lequel les valeurs patrimoniales peuvent être transmises de façon anonyme".Le "blockchain" est une technologie de stockage et de transmission de données, transparente et sécurisée, dont une des principales applications est la création de cryptomonnaies.(©AFP / 16 février 2018 16h15)