La Thaïlande se dit prête à accueillir le sommet Trump-Kim

La Thaïlande s'est dit mardi prête à accueillir le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un qui pourrait se tenir en juin."La Thaïlande est prête à faciliter et à accueillir les pourparlers", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai à la presse.Le pays d'Asie du Sud-Est, qui est un allié historique des Etats-Unis et entretient également des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, n'a toutefois pas reçu de demande, a précisé le ministre.Contactée par l'AFP, l'ambassade américaine à Bangkok, la plus importante de la région, a refusé de commenter cette déclaration.Plus tôt ce mois-ci, M. Trump avait déclaré que cinq sites étaient à l'étude pour un sommet prévu "probablement début juin" mais n'avait pas donné d'autres précisions.Le numéro deux de la junte thaïlandaise, Prawit Wongsuwon, se trouve actuellement aux Etats-Unis où il a rencontré le secrétaire à la Défense James Mattis et des hauts responsables de la sécurité intérieure, selon le porte-parole du ministère de la Défense, Kongcheep Tantravanich.Le leader nord-coréen Kim Jong Un fera vendredi un geste historique en se rendant pour la première fois au Sud pour un sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in qui vise à concrétiser les espoirs de paix entre les deux voisins.Le devenir de l'arsenal atomique de Pyongyang devrait être au coeur des discussions entre les deux hommes, qui pourraient aussi aborder la question d'un traité de paix pour mettre formellement un terme à la Guerre de 1950-1953.Après des mois de très vives tensions, un spectaculaire réchauffement s'est engagé dans la péninsule depuis que Kim Jong Un a annoncé le 1er janvier, à la surprise générale, que son pays participerait aux jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud.Samedi, il a annoncé un moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques à longue portée nord-coréens, affirmant que les objectifs étaient atteints.(©AFP / 24 avril 2018 11h42)