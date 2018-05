La Turquie demande au consul israélien à Istanbul de partir temporairement

Istanbul - La Turquie a demandé mercredi au consul général d'Israël à Istanbul de quitter le pays temporairement, au lendemain d'une mesure similaire prise par Israël à l'encontre du consul général turc à Jérusalem.Selon l'agence étatique Anadolu, le ministère turc des Affaires étrangères a demandé au consul général israélien à Istanbul, Yossi Levi Safri, de quitter la Turquie "pour un certain temps" après avoir prié la veille l'ambassadeur israélien à Ankara de faire de même sur fond de fortes tensions entre les deux pays après la mort de près de 60 Palestiniens sous les balles israéliennes dans la bande de Gaza.Répliquant à la sanction diplomatique turque contre son ambassadeur à Ankara, Israël a ordonné mardi au consul général turc à Jérusalem de partir temporairement.Le président turc Recep Tayyip Erdogan, issu de la mouvance islamo-conservatrice, a pris la tête des réprobations d'Israël après le carnage de Gaza lundi, accusant Israël de "terrorisme d'Etat" et de "génocide" et rappelant pour consultations l'ambassadeur turc à Tel-Aviv.M. Netanyahu a rétorqué aux critiques de M. Erdogan en affirmant qu'il n'avait pas de "leçons de morale" à recevoir du président turc."Erdogan est parmi les grands supporters du Hamas et il ne fait aucun doute qu'il comprend parfaitement le terrorisme et les massacres. Je suggère qu'il ne nous donne pas de leçons de morale", a affirmé M. Netanyahu dans un communiqué de son bureau.Cette réaction de M. Netanyahu a provoqué une sortie d'une rare violence à l'égard d'Israël du chef d'Etat turc qui a qualifié mardi Israël d'"Etat d'apartheid" et accusé M. Netanyahu d'avoir "du sang palestinien sur ses mains".Cette montée de tensions risque de saborder la fragile normalisation que les deux pays ont lancée en 2016 après une grave crise diplomatique déclenchée par un raid israélien contre un navire d'une ONG turque se dirigeant vers la bande de Gaza en 2010.A l'appel de différentes organisations, des centaines de manifestants ont protesté devant le consulat israélien à Istanbul mardi. Brandissant des drapeaux turcs et palestiniens, ils ont crié en choeur "maudit soit l'impérialisme américain" ou encore "Israël dégage".Un rassemblement, qui s'annonce imposant, doit se tenir vendredi à 12H00 GMT à Istanbul, à l'appel de M. Erdogan, sous le slogan "Halte à l'oppression".(©AFP / 16 mai 2018 06h42)