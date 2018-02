La Turquie et les Etats-Unis vont travailler "ensemble" en Syrie (Tillerson)

Les Etats-Unis et la Turquie "ne vont plus agir chacun de leur côté" en Syrie et veulent "aller de l'avant ensemble" pour surmonter leur crise actuelle, a déclaré vendredi à Ankara le chef de la diplomatie américaine.Les deux pays ont mis en place un "mécanisme" commun qui va s'atteler à résoudre "en priorité" le sort de la ville de Minbej, où se trouvent des militaires américains, a indiqué M. Tillerson lors d'une conférence de presse à Ankara avec son homologue turc Mevlüt Cavusoglu.Cette question empoisonne depuis plusieurs semaines les relations entre les Etats-Unis et la Turquie, Ankara ayant menacé d'étendre à cette ville l'offensive que mène l'armée turque contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG).M. Cavusoglu a répété vendredi que son pays exigeait le retrait des YPG de Minbej en préalable à toute coopération avec Washington sur cette question."Nous pourrons avancer avec les Etats-Unis en toute confiance après que les YPG se seront retirés (de Minbej). Il est nécessaire que les YPG sortent de là", a insisté le chef de la diplomatie turque.Selon lui, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé de façon "explicite" les attentes de la Turquie lors d'un long entretien avec M. Tillerson à Ankara jeudi soir.De son côté, M. Tillerson a indiqué vendredi que Washington et Ankara partageaient "les mêmes objectifs en Syrie", à savoir la défaite des groupes jihadistes et une solution politique dans ce pays déchiré par un sanglant conflit depuis mars 2011.Il a toutefois appelé une nouvelle fois la Turquie à la "retenue" dans son offensive contre les YPG dans l'enclave d'Afrine (nord-ouest de la Syrie).Ankara mène cette offensive baptisée "Rameau d'Olivier" depuis le 20 janvier.(©AFP / 16 février 2018 11h59)