La Turquie juge "appropriées" les frappes contre la Syrie

Ankara (Turquie) - La Turquie a jugé samedi que les frappes occidentales visant le régime syrien constituaient une "réaction appropriée" à l'attaque chimique présumée menée il y a une semaine à Douma qui a fait des dizaines de morts."Nous saluons cette opération qui soulage la conscience de l'humanité tout entière face à l'attaque de Douma que tout porte à attribuer au régime" syrien, a affirmé un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé samedi des frappes ciblées en Syrie pour punir le régime de Bachar al-Assad accusé par Donald Trump d'avoir mené des attaques chimiques "monstrueuses".Les frappes, selon le président américain, ont visé "des cibles associées aux capacités du dictateur syrien Bachar al-Assad en matière d'armes chimiques".L'attaque de Douma le 7 avril, menée avec des armes chimiques contre des civils, assure Ankara, "constitue un crime contre l'humanité"."Le régime syrien, qui tyrannise son propre peuple depuis plus de sept ans, tant avec des armes conventionnelles que chimiques, présente un lourd passif de crimes contre l'humanité et crimes de guerre", ajoute le communiqué du ministère."La conscience de la communauté internationale n'a aucun doute de ce point de vue", affirme le ministère.Très critique du régime syrien, la Turquie a longtemps soutenu des rebelles syriens contre le président Bachar al-Assad, mais travaille avec la Russie, premier soutien de Damas, pour tenter de trouver une solution à la crise en Syrie.(©AFP / 14 avril 2018 06h45)