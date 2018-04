La Turquie, la Russie et l'Iran pour un "cessez-le-feu durable" en Syrie

Ankara - Les présidents turc, russe et iranien se sont engagés mercredi lors d'un sommet à Ankara à coopérer en vue de parvenir à un "cessez-le-feu durable" en Syrie, selon un communiqué publié à l'issue de la réunion.Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rohani "ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants", d'après le communiqué.Ils ont en outre souligné leur détermination à "accélérer leur efforts pour assurer le calme sur le terrain et protéger les civils dans les zones de désescalade et de faciliter un accès rapide de l'aide humanitaire à ces zones".Moscou et Téhéran, qui soutiennent Damas, et Ankara, qui appuie des rebelles syriens, sont les parrains du processus d'Astana qui a notamment permis la mise en place de quatre "zones de désescalade" visant à réduire les affrontements en Syrie.(©AFP / 04 avril 2018 13h33)