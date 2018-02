La Turquie promet 5 milliards USD d'aide à la reconstruction de l'Irak

Koweït - La Turquie va allouer cinq milliards de dollars à la reconstruction de l'Irak, meurtri par trois ans de guerre contre le groupe Etat islamique (EI), a annoncé mercredi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu.Cette aide prendra la forme de prêts et d'investissements, a précisé M. Cavusoglu au troisième et dernier jour d'une conférence internationale pour la reconstruction de l'Irak à Koweït.L'Arabie saoudite a quant à elle annoncé qu'elle allouerait un milliard de dollars à des projets d'investissement en Irak et 500 millions de dollars pour soutenir les exportations irakiennes. Le Qatar a pour sa part promis un milliard de dollars en prêts et investissements.Plus tôt dans la journée, le Koweït avait annoncé une aide de deux milliards de dollars en prêts et investissements.Bagdad a proclamé en décembre la "victoire" des forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale sous commandement américain, contre les jihadistes de l'EI, qui s'étaient emparé en 2014 de larges pans du pays, menaçant son existence même. Mais après trois ans de combats acharnés, les dégâts sont considérables.Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi la communauté internationale à "soutenir les efforts" de reconstruction de l'Irak, un chantier évalué à 88 milliards de dollars (71 milliards d'euros).(©AFP / 14 février 2018 10h34)