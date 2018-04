La ZKB vend Swisscanto Funds Centre à Clearstream

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'apprête à céder l'intégralité de Swisscanto Funds Centre (SFCL), jusqu'ici partie intégrante de Swisscanto Holding, à la filiale Clearstream de l'opérateur de la Bourse allemande. Sans articuler de chiffre concret, le communiqué des deux protagonistes de cette transaction indique que le montant de l'opération se situe dans le haut d'une fourchette en dizaines de millions d'euros.Le contrat a été signé le 23 avril et l'affaire doit être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2018, moyennant l'aval des autorités compétentes. Le changement de propriétaire devrait rester indolore pour les clients, partenaires de distribution et fournisseurs de fonds de SFCL. Le repreneur s'est engagé à reprendre la quarantaine d'employés de son acquisition basés à Londres.La ZKB pour sa part assure que Swisscanto Fund Management Company et Swisscanto Asset Management demeureront longtemps encore liés contractuellement avec elle en qualité de promoteurs de fonds.jh/rp(AWP / 23.04.2018 18h30)