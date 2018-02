La banque centrale américaine va continuer à relever graduellement les taux d'intérêt (Powell)

Washington - Le président de la banque centrale américaine Jerome Powell a dressé un tableau optimiste de l'économie des Etats-Unis et confirmé mardi que la Fed allait poursuivre ses hausses de taux graduelles.Pour sa première intervention devant le Congrès depuis sa désignation par Donald Trump, M. Powell a décrit une "croissance économique forte" dopée par "une politique budgétaire devenue plus stimulante" et promis "d'autres hausses des taux graduelles".L'inflation devrait "monter" cette année et les salaires "accélérer aussi" tandis que la récente volatilité des marchés n'a pas altéré la bonne orientation des conditions financières.Jerome Powell, un républicain modéré qui n'est pas un économiste de formation, a remplacé Janet Yellen, une démocrate, que le président Trump a choisi de ne pas prolonger pour un second mandat.Cet avocat d'affaires a déjà passé cinq ans à la Réserve fédérale en tant que gouverneur.Dans un bref discours de quatre pages qu'il devait prononcer dans le cadre de l'audience bi-annuelle traditionnelle sur l'état de l'économie devant les élus, M. Powell décrit "des perspectives économiques fortes"."Le solide marché de l'emploi devrait continuer à soutenir la croissance des revenus et dépenses des consommateurs, une solide expansion chez nos partenaires commerciaux devrait faire croître les exportations américaines et le bon moral des entreprises va continuer à doper les investissements", a-t-il affirmé.Il a semblé dissiper les inquiétudes sur la faiblesse de l'inflation, qui ces dernières années a fait craindre un manque de dynamisme de l'économie. Selon lui, cette faiblesse "reflète sans doute des éléments temporaires qui ne devraient pas se répéter"."Nous prévoyons que l'inflation remonte cette année et se stabilise autour de la cible de 2% de la Fed à moyen terme", a affirmé le nouveau patron de la banque centrale. L'inflation annuelle, selon l'indice PCE, une mesure de l'évolution des prix privilégiée par la banque, était à 1,7% en décembre. "Les salaires devraient croître à un rythme plus rapide aussi", a-t-il assuré.Il relève à plusieurs reprises que la politique budgétaire, avec les réductions d'impôts accordées aux entreprises notamment, est "devenue plus stimulante".Dans ces conditions, le Comité monétaire de la Fed "continuera de trouver un équilibre entre éviter que l'économie ne surchauffe et pousser l'inflation vers sa cible de 2%", a ajouté M. Powell qui a promis aux élus la "transparence" et "d'expliquer clairement ce que fait la Fed et pourquoi elle le fait". Du temps de Mme Yellen, les républicains ont souvent reproché à l'institution un manque de transparence.M. Powell a par ailleurs fait référence aux turbulences boursières de début février où l'indice Dow Jones a plongé à son plus bas en deux ans, provoquant aussi une tension sur le marché obligataire."Ces développements ne devraient pas peser lourdement sur l'activité économique, le marché du travail ou l'inflation", a-t-il assuré ajoutant que malgré "la récente volatilité, les conditions financières demeurent accommodantes".(©AFP / 27 février 2018 13h38)