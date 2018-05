La batterie vide, hantise des détenteurs de smartphones

Bubikon ZH (awp/ats) - Outil indispensable pour certains, le smartphone doit pouvoir tenir toute une journée, soit davantage que les besoins des travailleurs mobiles. Quelques astuces et conseils permettent cependant d'éviter que la batterie du téléphone portable ne se vide trop rapidement.Après une journée de travail bien remplie, certains auront peut-être l'envie d'immortaliser le bon moment de détente passé avec des amis. Mais le smartphone (ou téléphone intelligent), dont la batterie s'est inexorablement vidée en cours de journée, refuse désormais de prendre le moindre cliché.Evidemment, le smartphone idéal est fin, rapide comme l'éclair et dispose d'un grand écran en mesure d'afficher des couleurs lumineuses et cela même en plein soleil. Naturellement, l'appareil est toujours connecté et rappelle à son propriétaire la réception d'appels, messages, informations sur l'actualité du monde moderne et autres courriels par diverses mélodies et autres vibrations.Il va de soi que le téléphone mobile se charge en plus d'enregistrer quelques données de santé et de fournir un peu de musique.Pour accomplir toutes ces tâches, le smartphone a besoin d'énergie. Dans le domaine des téléphones mobiles, la consommation de courant est mesurée en milliwatts (mW). L'utilisation de l'appareil pour écouter de la musique en streaming, écran éteint, nécessite par exemple 350 mW.En allumant l'écran, 1000 mW viennent s'ajouter et la consommation électrique double lors du visionnement d'une vidéo Ultra haute définition (4K).La vidéo, grosse consommatriceEn tournant un film dans ce même format, la batterie doit disposer de 5000 mW. Le niveau de consommation d'un téléphone portable se fait d'ailleurs rapidement sentir physiquement, l'appareil ayant tendance à chauffer rapidement.Les smartphones les mieux dotés disposent d'une batterie d'une capacité d'environ 3000 milliampères par heure (mAh). En multipliant ce nombre par la tension de 3,85 volts, on obtient, dans le meilleur des cas pour une heure, une disponibilité de 11'500 milliwatts. Du point de vue mathématique, le tournage d'une vidéo en 4K viendra à bout de la batterie après environ deux heures.Mais pour diverses raisons, la réalité de la pratique ne correspond pas vraiment à celle des mathématiques. Ainsi, ceux qui ont l'habitude de filmer en 4K savent que de nombreux smartphones s'éteindront déjà après à peine dix minutes de prises de vue, tout simplement en raison de la surchauffe de l'appareil.Recharge rapide ou sans filLa seule façon de résoudre le problème consiste naturellement à rechercher le smartphone. Il faut donc encore le plus souvent possible relier ce dernier au secteur via le câble de recharge. Pour de nombreux appareils, il est possible d'utiliser le câble USB d'un ordinateur.La recharge de la batterie nécessitant plusieurs heures, les fabricants ont développé il y a plusieurs années une fonctionnalité accélérant ce processus. Ainsi, un téléphone portable pourra reprendre vie après une heure, dans le meilleur des cas.A l'exception d'Apple, une majorité de fabricants de smartphones ont choisi le standard de recharge rapide appelé Quickcharge. Dans sa dernière version, numérotée 4.0, elle permet de recharger une batterie en cinq minutes pour une utilisation de cinq heures.Les smartphones de dernière génération se sont quant à eux libérés du câble de recharge, celle-ci pouvant s'effecteur sans fil en posant simplement l'appareil sur un galet destiné à cet effet. Pour ce faire, le téléphone portable doit être compatible avec le standard Qi, lequel s'est largement imposé, Apple l'ayant même adopté. Les modèles plus anciens peuvent être revêtus d'une housse de protection spéciale permettant la recharge par induction.Veiller à sa batterieNéanmoins, veiller à la consommation électrique de son smartphone reste de mise. Le premier conseil consiste à limiter celle de l'écran, le plus gros consommateur d'énergie. Une luminosité moindre permet de réaliser quelques économies. Pour ceux dotés de la technologie OLED, les fonds d'écrans foncés font aussi l'affaire.Se déconnecter des réseaux Wi-Fi et mobiles 3G et 4G permet également de prolonger la durée de vie de la batterie, tout comme effacer les apps qui ne sont pas utilisées. Certaines fonctionnent en arrière-plan consommant du courant et générant aussi un trafic de données. Les appareils les plus récents disposent en outre d'un mode économie d'énergie.(AWP / 01.05.2018 13h31)