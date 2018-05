La candidate à la tête de la CIA promet de ne pas reprendre la torture

La CIA ne reprendra pas le programme d'interrogatoires poussés introduit après les attentats du 11-Septembre et assimilé à de la torture, a assuré mercredi Gina Haspel, choisie pour diriger l'agence américaine de renseignement, devant le Congrès."Je peux vous assurer de mon engagement personnel et sans réserve, que sous ma direction la CIA ne reprendra pas un tel programme d'interrogatoire et de détention", a-t-elle affirmé devant une commission sénatoriale, alors qu'elle a été impliqué dans des interrogatoires où des militants présumés d'Al-Qaïda avaient été torturés en 2002.(©AFP / 09 mai 2018 16h37)