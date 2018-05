La carte Vitale, 20 ans et encore verte pour son âge

Rangée depuis vingt ans dans la poche des Français, la carte Vitale est devenue indispensable sans avoir beaucoup changé, malgré des débuts laborieux, des soignants récalcitrants et des rumeurs malveillantes.L'anniversaire n'a pas été célébré en grande pompe. Juste un court message, début avril, sur le site du groupement Sesam-Vitale, chargé depuis l'origine de la production de la carte à puce verte, pour rappeler "qu'il y a tout juste 20 ans (était) lancée la généralisation sur le terrain de la carte Vitale".Après plusieurs reports, l'objet fut d'abord testé à Vitré (Ille-et-Vilaine), avant d'être distribué à 39 millions d'exemplaires en douze mois. Mais au bout d'un an, à peine 2% des médecins libéraux l'utilisaient.La mise en place d'aides financières pour les médecins et pharmaciens dès l'été 1999 a donné un coup d'accélérateur à cette réforme essentielle pour la Sécu.En deux décennies, la carte Vitale a supplanté la bonne vieille feuille de soins manuscrite, qui ne représentait plus que 6% des 1,33 milliard de dossiers traités par l'Assurance maladie en 2017.Un confort pour les patients, remboursés en cinq jours maximum avec un risque d'erreur minimal, et une source d'économies pour les finances publiques, car cette informatisation massive s'est traduite par des milliers de suppressions de postes dans l'administration."C'est un vrai projet de service public, qui a rencontré un succès en termes d'efficience", se félicite Pierre Peix, directeur délégué aux opérations de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).Non seulement "les grands objectifs sont aujourd'hui plutôt bien atteints", mais "il n'y a eu aucun rejet de la part des assurés sociaux", ajoute-t-il, vantant les taux de satisfaction très élevés constatés dans les sondages commandés par la Caisse.Une image que n'a pas écorné la polémique sur les "fausses cartes Vitale", mensonge régulièrement seriné par Marine Le Pen et repris lors de la dernière campagne présidentielle par les porte-parole de François Fillon."Ce fantasme prend racine dans la force du symbole qu'est devenue la carte Vitale", explique M. Peix. Le mythe se fonde surtout sur un rapport ministériel de 2004, qui dénombrait 10 millions de cartes "en surnombre", mais jugeait que les "risques réels" de fraude étaient "limités".Depuis, la photo de l'assuré est venue enrichir la deuxième version de la carte Vitale, dont près de 62 millions d'exemplaires sont aujourd'hui en circulation. Et la proposition de carte biométrique, défendue par Nicolas Sarkozy durant la campagne de 2012, a été classée aux archives.Fréquemment mise en cause à des fins politiques, la fiabilité du système n'a cependant été entachée d'aucun bug majeur ou attaque d'envergure en vingt ans. "Ca repose sur pas mal d'investissements informatiques, de sécurité, de pare-feux", souligne le dirigeant de la Cnam.Parée de toutes les vertus, la carte Vitale n'est pourtant toujours pas acceptée par des dizaines de milliers de professionnels de santé: 39% des médecins spécialistes, 15% des généralistes, 12% des dentistes et 10% des infirmiers restent rétifs à cette technologie.Les autres l'ont parfois utilisée comme moyen de pression sur la Sécu ou le gouvernement, à coups de grèves de la télétransmission, comme en 2015 contre le tiers payant généralisé porté par Marisol Touraine.Des frondes épisodiques qui ne dissuadent pas les pouvoirs publics de se servir de la carte Vitale pour mettre en oeuvre des réformes structurantes, comme le dossier médical partagé (DMP), qui doit être déployé massivement à partir de l'automne.La carte à puce restera néanmoins une simple clé d'accès, contenant des informations administratives mais aucune donnée médicale.S'il n'est pas prévu de changer le contenu, la forme pourrait évoluer à l'avenir. L'Assurance maladie planche en effet sur la "dématérialisation" de son fétiche."Le principe c'est de mettre les données sur smartphone, évidemment dans un environnement sécurisé, et de permettre la lecture des informations sans recours physique à la carte Vitale", précise M. Peix.Un projet encore embryonnaire et qui passera d'abord par "une expérimentation dans deux départements" qui restent à désigner.(©AFP / 18 mai 2018 10h57)